Entregador baleado por PM não consegue dormir desde que deixou UTI, diz tio

Um familiar do entregador baleado no Rio de Janeiro por um policial militar afirmou que Nilton Ramon de Oliveira não consegue dormir desde que teve alta da UTI. Ele está internado no Hospital Salgado Filho, na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Nilton Ramon de Oliveira, 24, está "com muito medo". Um tio, que preferiu não se identificar, contou ao UOL que visitou o jovem ontem. "Estamos pensando em colocar alguém para dormir com ele porque ele não está dormindo. O medo dele é tanto que quando escuta qualquer barulho na porta, já se assusta", explicou.

O medo teria piorado depois que Nilton deixou a UTI e foi transferido para a enfermaria. Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio não respondeu se há segurança na porta do quarto onde ele está internado. O órgão afirmou que detalhes estão restritos à família.