PM mata mais três na Baixada Santista; ação do governo de SP soma 43 mortes

A identidade dos dois primeiros mortos ainda não foi confirmada. Após o episódio, um ônibus foi incendiado por manifestantes.

Suspeito de integrar o PCC. Em outra ação na madrugada de hoje, policiais militares balearam um suspeito de integrar a facção criminosa paulista, durante uma operação em Itararé.

Jeferson Roberto Romano teria atirado contra os agentes em meio a uma abordagem na porta da casa onde morava, segundo a ocorrência. Em seguida, acabou sendo baleado. Conforme a versão da PM, ele estaria tramando uma ação contra os agentes em represália à morte de um traficante.

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

SSP diz que mortos foram socorridos com vida. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que os dois baleados foram socorridos com vida e levados ao hospital. As imagens obtidas pelo UOL, entretanto, mostram um ferimento a tiro na cabeça de um deles, retirado do local pelos próprios moradores.

Suspeitos atiraram quando estavam em fuga pela água, declarou a PM. A nota da SSP disse ainda que um terceiro suspeito conseguiu fugir. Segundo a pasta, uma pistola e drogas foram apreendidas no local.