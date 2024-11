PF é acionada após suspeita de bomba em banheiro de aeroporto em GO

A Polícia Federal foi acionada na manhã desta sexta-feira (15) para investigar uma suspeita de bomba no aeroporto de Goiânia. Após análise, a corporação informou que não se trata de um artefato explosivo.

O que aconteceu

Uma perícia será realizada no material para confirmar o que havia dentro da casa, informou a PF ao UOL.

A caixa de sapato fechada com fita foi encontrada no banheiro masculino do aeroporto. Em nota, a administração do aeroporto informou que seguiu todos os protocolos de segurança.