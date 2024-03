Polícia prende membros de esquema de 'gatonet' comandado por Ronnie Lessa

Uma operação do Ministério Público tem como alvo envolvidos com o "gatonet", esquema clandestino de televisão e internet, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Prisão e apreensão. Ao todo, três mandados de prisão e sete de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje. Eles são parte da segunda fase da Operação Jammer.

Seis denunciados. Segundo o MP, os denunciados nesta fase da operação faziam recolhimento e repasse de valores aos líderes da organização criminosa, Maxwell Simões, o Suel, e Ronnie Lessa. Os dois estão presos por participação na morte da vereadora Marielle Franco. Os nomes dos denunciados não foram divulgados.