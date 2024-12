Marinha retifica número de mortos em queda de ponte entre MA e TO para 9

Ainda não há previsão de até quando as buscas devem durar. Nesta semana, os bombeiros explicaram que a operação é difícil, porque a profundidade do local do acidente chega a 48 metros, e caminhões que caíram no rio transportavam agrotóxicos e ácido sulfúrico.

Nenhum dos veículos apresentou vazamento até então. Uma análise feita na água, feita pela ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), indicou que ainda não há resquício de ácido sulfúrico e defensivos agrícolas no rio Tocantins, mas há risco.

Mas vazamento ainda é possível, visto que os materiais continuam submersos no rio. "Há o risco de eventual rompimento dos recipientes de defensivos agrícolas e a contaminação da água, o que pode acarretar impactos para o meio ambiente, usos múltiplos da água e abastecimento público de comunidades ribeirinhas e cidades ao longo do rio abaixo do ponto do acidente", informou a Secom (Secretaria de Comunicação Social) do governo Lula (PT), em nota na sexta (27).