Homem de 55 anos morre após ser imobilizado por seguranças em mercado de MG

Um homem de 55 anos, identificado como Cássio Moreira da Silva, morreu após ser imobilizado por dois seguranças em um supermercado no centro de Coronel Fabriciano (MG) ontem.

O que aconteceu

Seguranças imobilizaram a vítima no pátio do supermercado. Vídeos feitos por pessoas que testemunharam a ação mostram Cássio deitado com as costas no chão, enquanto os funcionários do estabelecimento ficam por cima dele.

Polícia Militar encontrou homem desacordado. PM foi acionada pelos funcionários do supermercado. No local, agentes encontraram o homem caído no chão, com os sinais vitais fracos, e tentaram contato verbal com a vítima, que não respondeu.