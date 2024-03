Golpe requintado: 'Fizeram chamada de vídeo com meu rosto pra pedir R$ 600'

Não pretendo mudar minha relação com as redes sociais, pois acredito que sair delas ou me expor menos não resolverá o problema. Além disso, estar presente nas redes faz parte da minha profissão e da minha personalidade.

Hanna

"Agora, verifico os pagamentos e transações bancárias com mais atenção. Também passo a duvidar de vídeos e mensagens com rostos e vozes de políticos e celebridades, e procuro estudar e verificar mais as informações que recebo, pois tudo pode ser manipulado."

Sempre desconfie de tudo

Elas levaram o caso à Delegacia de Crimes Virtuais da Polícia Civil do Distrito Federal (DF), que investiga o ocorrido.

A advogada especialista em direito digital e inteligência artificial Bruna Zanini explica que esse tipo de golpe está cada vez mais comum. Segundo ela, os crimes podem ser tipificados como estelionato e organização criminosa —se coordenados em grupo.