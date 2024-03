Por que Índia deu indenização de 1 milhão de rúpias a brasileira estuprada?

A brasileira vítima de estupro coletivo na Índia recebeu uma indenização de 1 milhão de rúpias, o equivalente a R$ 60 mil. Fernanda Santos foi atacada por sete homens na sexta (1) enquanto acampava com o marido, um cidadão espanhol, no distrito de Dumka.

O casal recebeu o cheque das mãos das autoridades em um evento com os jornalistas locais. Segundo a EFE, a lei indiana estabelece o programa de indenização que varia entre 500 mil e 1 milhão de rúpias, pensando no investimento para a reabilitação psicológica e física das vítimas

Até o momento, oito suspeitos já foram presos por envolvimento no caso. O primeiro deles foi localizado graças a um áudio gravado por Fernanda durante o ataque, em que é possível ouvir a voz do criminoso. Depois de detido, ele confessou participação no abuso.