Com música e bebida, alemão tem velório em bar em Canoa Quebrada (CE)

Um velório diferente foi realizado em Canoa Quebrada (CE). O alemão Gerhard Totzauer, conhecido pelos amigos como "Geraldo", foi velado dentro de um bar, como havia pedido aos amigos.

O que aconteceu

O velório de Gerhard foi feito no bar Caverna, que ele frequentava com amigos. Segundo o dono do bar, Victor Barreto, foi um pedido do próprio alemão antes de morrer.

"Ele não queria tristeza, queria todo mundo alegre", conta o dono do bar. "Ele sempre pediu que, quando falecesse, fosse velado no bar."