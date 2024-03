Avião de pequeno porte cai no Acre e mata ao menos uma pessoa

Um avião de pequeno porte caiu no município de Manoel Urbano, no oeste do Acre, nesta segunda-feira (18). Um homem, que estava entre os passageiros, morreu no acidente.

O que aconteceu

A aeronave levava 6 pessoas de Manoel Urbano para a cidade de Santa Rosa do Purus, segundo o governo do Acre. As vítimas são três mulheres e três homens.

O avião caiu após alcançar a altura de 1 km da pista.