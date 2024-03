Bairros do centro de SP ficam sem luz de novo; Enel aponta corte preventivo

"Companhia mobilizou geradores adicionais, além dos que já estavam disponíveis na região", diz a empresa. Os relatos de falta de energia começaram no fim da manhã e início da tarde desta quarta-feira (20).

O primeiro registro de falta de energia ocorreu na segunda-feira, e alguns locais registraram 45 horas sem luz. Desde então, casas, hospitais, comércios e outros nos bairros da da região central ficaram horas sem energia em diferentes períodos de tempo.

Veja a íntegra da nota da Enel:

A Enel Distribuição São Paulo informa que uma nova ocorrência em um dos circuitos da rede de distribuição subterrânea que atende os bairros de Higienópolis, Santa Cecilia, Consolação, Campos Elísios, Vila Buarque e Cerqueira Cesar afetou o fornecimento de energia por volta de 12h40. Hoje pela manhã, a companhia já havia restabelecido a energia para todos os clientes que tiveram o serviço afetado na última segunda-feira. Mesmo com o restabelecimento, as equipes da empresa seguiram no local trabalhando para reconfigurar totalmente a rede afetada. Mas, durante o trabalho, identificaram um indicativo de nova falha, optando por desligar preventivamente um dos circuitos para realizar nova intervenção. Como a rede subterrânea permite uma maior flexibilidade de manobras de cargas, a companhia restabeleceu 60% desses clientes às 14h e segue trabalhando para normalizar o restante. Também, preventivamente, a companhia mobilizou geradores adicionais, além dos que já estavam disponíveis na região.

ENEL 100% de aproveitamento na semana: faltou energia em todos os dias úteis até agora



