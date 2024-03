Moradores da Vila Buarque já estão há mais de 45 horas sem luz

Na manhã de terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou a Enel sobre a capacidade de atuar nas concessões de distribuição de energia no Brasil. Na sexta-feira, dia 15, em outra ocorrência, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, teve pousos e decolagens interrompidos no dia após falha no abastecimento externo de energia elétrica.

Canais para falar com a Enel

- O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é o 0800 77 28 626.

- Salve também a "Elena" nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela serve para ajudar a registrar falta de luz, pedir 2ª via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.