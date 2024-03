Água e esgoto: veja as cidades com as melhores e as piores notas no ranking

O que diz o Trata Brasil

Universalização a passos lentos. De acordo com a presidente-executiva do Trata Brasil, Luana Pretto, a universalização do saneamento básico caminha muito devagar no Brasil. Ela diz que as eleições municipais deste ano são uma oportunidade para discutir o problema.

Temos menos de dez anos para cumprir o compromisso de universalização do saneamento que o país assumiu com os seus cidadãos. Ainda assim, cinco capitais da região Norte e três da região Nordeste não tratam sequer 35% do esgoto gerado. Neste ano, de eleições municipais, é preciso trazer o saneamento para o centro das discussões

Luana Pretto, presidente-executiva do Instituto Trata Brasil

O Brasil tinha como meta fornecer água para 99% da população e coleta e tratamento para 90%, até 2023.

O Trata Brasil monitora o saneamento básico dos municípios mais populosos do país desde 2009. Os dados foram levantados em parceria com a consultoria GO Associados, com informações do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento).