Maria Elizabeth faz apelo a Lula por mais indicação de mulheres na política e no Judiciário

O nome de Verônica Sterman era defendido pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e pela nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A advogada defendeu Gleisi e o ex-marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, em casos da Operação Lava Jato.

Rocha afirmou que o caminho para a construção de um país livre de "constrangimentos e asfixias sociais" ainda está longe de ser alcançado. Segundo ela, conviver em uma sociedade na qual sejam superadas todas as formas de discriminação e opressão é um "ideal civilizatório de convivência entre humanos, que reconhece talentos sem estereotipá-los com preconcebidas concepções sobre as representações de cada qual na comunidade política".

A nova presidente do órgão começou a fala dizendo: "Sou feminista e me orgulho de ser mulher", sob aplausos, e encerrou afirmando que as mulheres estão fazendo história. "Vamos sorrir!", disse, em referência a uma cena do filme "Ainda Estou Aqui".