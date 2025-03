Mãe de aluno é atingida dentro de escola durante tiroteio no Rio

Uma mulher de 49 anos foi atingida dentro da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), na zona norte do Rio de Janeiro, durante um tiroteio. Ela é mãe de um aluno do Ensino Fundamental, segundo a fundação. As aulas do período da manhã foram suspensas devido ao ocorrido.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) realizam uma ação na comunidade do Saçu, no bairro do Campinho. De acordo com o comando da unidade, a ação teve como objetivo reprimir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais na região.

Durante buscas no interior da localidade, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto e, logo após o cessar da troca de tiros, os suspeitos fugiram por uma área de mata.