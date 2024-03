Cláudio Castro decreta ponto facultativo nesta sexta (22) por chuvas no RJ

Eduardo Paes também fez alerta. Em vídeo, o prefeito do Rio pediu na tarde desta quinta-feira (21) que a população evite deslocamentos esta noite e, se possível, antecipe a volta para casa devido ao temporal previsto pelos serviços meteorológicos para os próximos dias.

Pessoal, para os próximos dias temos a previsão de fortes chuvas para o estado do Rio de Janeiro.



Para que as nossas equipes possam trabalhar e consigam garantir a segurança nas ruas, estou decretando ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 22. -- Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 21, 2024

Rio será atingido por chuvas intensas

Chuvas intensas devem atingir região Sudeste. A Defesa Civil Nacional colocou um alerta para as fortes chuvas que vão atingir principalmente o Rio de Janeiro, mas também São Paulo, Minas Gerais, e Espírito Santo. A previsão é de queda de mais de 200 mm de chuva.

Risco hidrológico é alto no Rio. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais espera que "acumulados expressivos" de chuva caiam sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Centro Fluminense (com destaque para a Região Serrana), e no Sul Fluminense.

Cemaden vê risco muito alto de deslizamento no RJ. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais prevê que a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (destaque para a Região Serrana) e Centro Fluminense têm risco muito alto de deslizamentos.