Vaca mais cara do mundo vale R$ 21 milhões e leva vida de 'luxo' em Goiás

Aos cinco anos de vida, uma vaca brasileira da raça Nelore, nascida em Goiás, entrou para um seleto grupo, que é cobiçado por quebradores de recordes no mundo inteiro: o Guinness World Records. Viatina-19 FIV Mara Móveis foi considerada a fêmea bovina mais valiosa do mundo: R$ 21 milhões. Viatina-19 nasceu em Nova Iguaçu de Goiás e lá viveu por algum tempo. Descendente de pais campeões, seu valor total já era de R$ 8 milhões em 2022. Foi quando os criadores da Agropecuária Napemo, em sociedade com a Casa Branca Agropastoril, compraram o animal.

O que se sabe:

A fêmea ganhou o título de mais valiosa do mundo em julho de 2023, quando os criadores decidiram vender um terço da propriedade da vaca. A terça parte foi arrematada por R$ 7 milhões, o que fez com que sua avaliação total chegasse aos R$ 21 milhões. O lance milionário foi da Nelore HRO, que agora faz parte do "condomínio", como é chamada a parceria entre criadores.

Viatina-19 vive em uma baia individual cercada por tela e borracha, para garantir sua segurança e evitar a entrada de animais indesejados, como insetos e roedores. Lorrany Martins, presidente da Napemo, disse em entrevista ao UOL que a baia é forrada com palha de arroz para maior conforto e dá acesso a outros animais nas laterais, para que ela possa interagir com eles.