No céu tem pet? Pra onde vão os animais quando morrem, segundo as religiões

Além da religião

Helmut Renders, doutor em ciências da religião, explica que apesar das diferenças de opiniões sobre o tema, túmulos com animais enterrados junto aos humanos já foram encontrados entre chineses, romanos, egípcios e germânicos; devido à ideia de que os animais acompanhariam o ser humano "no hades, no mundo dos mortos e na eternidade", o que teria sido presenciado por um bom tempo na concepção do "cristianismo africano, mediterrâneo e europeu".