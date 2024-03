'Água destrói planos': o drama da cidade submersa que quer mudar de lugar

A gente precisa colocar a pedra fundamental da cidade em uma parte alta, se não, daqui a 11 meses voltamos ao mesmo cenário. O poder público não tem condições de conviver com isso.

Governador Gladson Camelli, em visita de comitiva do governo federal

'Eu mudaria na hora'

Situação semelhante à de Janaína vive Isadora Cardoso, de 39 anos. Ela vende roupas e mudou para Brasiléia no fim de 2023 para começar os estudos de medicina em uma faculdade de Cobija, um dos destinos acadêmicos bolivianos na área para brasileiros.

Logo no primeiro ano em Brasiléia, a estudante já teve de lidar com a maior enchente da cidade. Ela mora no centro com o marido e os dois filhos, de 10 e 20 anos, e viu sua casa ser inundada quase até o teto.

Apesar da promessa sobre a realocação da cidade, Isadora considera que isso ainda é algo distante."Ainda tem de projetar as casas populares para uma parte mais alta da cidade. Minha casa não está mais valendo muita coisa por causa da localização. Eu mudaria na hora, ainda mais devido aos aluguéis inflacionados por causa dos estudantes da fronteira com a Bolívia. Eu iria na mesma hora para uma casa popular."