Como latido de cães em casa deu nova pista sobre os fugitivos de Mossoró

As buscas pelos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró seguem no Rio Grande do Norte. Nesta semana, cachorros da zona rural do município de Baraúna deram uma nova pista para a força-tarefa.

O que aconteceu

A nova pista foi descoberta nesta terça-feira (12). Cachorros da zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, ficaram agitados durante a noite, latiram e chamaram a atenção da população local, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.