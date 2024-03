Aluno da PUC-SP preso por sequestro já agrediu jovem em campus; veja vídeo

O aluno da PUC-SP preso na quarta-feira (20) por suspeita de planejar o sequestro de outro estudante já foi flagrado em vídeo em uma discussão que terminou em agressão contra um jovem dentro do campus em 2023.

O que aconteceu

A confusão ocorreu no ano passado e foi gravada por um estudante no centro acadêmico. As imagens mostram o estudante de fonoaudiologia Fernando de Souza das Neves, 42, discutindo com um jovem, que diz: "Não me chama de vacilão, não. Falou, seu otário?". Fernando então repete: "Eu sou homem". Em seguida, empurra o jovem e começa a agredi-lo.

Para colegas, o aluno tem perfil agressivo. O UOL conversou com estudantes da PUC-SP em Perdizes, zona oeste de São Paulo, que descreveram Fernando como uma pessoa de temperamento violento. Segundo eles, ele já partiu para cima até de professores em sala de aula.