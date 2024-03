Após 5 dias de apagão, MP pede ao TCU que analise ineficiência da Enel

Ao UOL, a Enel disse que não vai se manifestar em relação à apuração do Tribunal de Contas de São Paulo. Já a Aneel afirmou que nos contratos com prestações de serviço há a possibilidade de sanções, caso sejam identificadas irregularidades. "A Aneel está disponível para colaborar e aguarda, após a conclusão, o encaminhamento do TCM para que possa contribuir com os trabalhos do tribunal".

Histórico

Esta não é a primeira vez que a cidade de São Paulo enfrenta problemas no fornecimento de energia. Em novembro de 2023 2,1 milhões de pessoas ficaram sem luz após fortes chuvas atingirem a capital e algumas cidades do interior do estado. Na ocasião, parte dos cidadãos chegou a ficar uma semana sem luz.

No início de janeiro deste ano o problema voltou a acontecer na cidade de São Paulo, novamente como consequência de uma tempestade.