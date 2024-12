O que se sabe sobre a queda do avião em Gramado

De acordo com a Infraero, o avião partiu às 9h do Aeroporto de Canela, a cerca de 9 km de onde se deu a queda. Imagens do aeroclube mostram a aeronave decolando às 9h10. A gravação de uma câmera de segurança em Gramado indica que a queda ocorreu por volta das 9h13.

Onde aconteceu a queda

A queda se deu na região da Avenida das Hortênsias. A via é uma das mais movimentadas do centro turístico da cidade, que tem diversas atrações na época do Natal. Este é o mês mais importante para a cidade gaúcha, quando ela se transforma com o tradicional Natal Luz. Durante o evento, essa avenida e outras áreas centrais recebem decorações temáticas e iluminação especial, intensificando o clima festivo e atraindo grande fluxo de turistas. Por conta do acidente, a programação especial do evento foi cancelada.

Quem eram as vítimas do acidente

Os tripulantes do avião eram o empresário Luiz Claudio Galeazzi e sua família. Nenhum passageiro sobreviveu. Filho do consultor de varejo e ex-diretor do Pão de Açúcar Claudio Galeazzi, morto em 2023, era também o proprietário e piloto da aeronave. Segundo informações da Polícia Civil, estavam no avião 10 pessoas da mesma família, além de Luiz Claudio, sua mulher, três filhas, a sogra, outro casal e duas crianças.

Em nota publicada no LinkedIn, a Galeazzi & Associados confirmou a morte de Luiz e seus familiares. Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, funcionário da empresa desde 2007 e diretor desde 2022, também está entre os mortos.