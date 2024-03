Falsa biomédica é presa suspeita de causar lesões graves em 12 pacientes

A mulher é estudante de Biomedicina, mas se apresentava como profissional habilitada. A suspeita, de 30 anos, ainda está nos primeiros semestres do curso, segundo Yuri Vilanova, delegado da Delegacia do Consumidor, que realizou a operação.

Ela é investigada por exercício ilegal da profissão e execução de serviço de alta periculosidade. A mulher pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade. Outros pacientes e funcionários da clínica serão ouvidos antes que o inquérito seja concluído, segundo a polícia.

Outras denúncias sobre o caso podem ser enviadas à polícia. As informações podem ser fornecidas na sede da Decon, na avenida Senador Lemos, nº 1055, no bairro do Umarizal, em Belém. Também é possível ligar gratuitamente para o telefone do Disque-Denúncia (181), ou mandar fotos, vídeos, áudios e a localização para o WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

Como a identidade da mulher não foi divulgada, o UOL não conseguiu contato com a defesa. O espaço está aberto para manifestação.