Homem mata a tiros ex-mulher em loja de Goiás, foge e é preso no Tocantins

Um homem foi preso após matar a tiros a ex-mulher em Anápolis (GO) na última quinta-feira (28).

O que aconteceu

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do escritório em que ela trabalhava. Edney Pereira dos Santos atirou três vezes contra Regiane Pires da Silva — antes de disparar, ele agride fisicamente a vítima com um tapa no rosto. A mulher morreu na hora, segundo informações da Polícia Civil de Goiás.

O homicídio foi cometido em uma das duas lojas de autopeças que pertencia ao ex-casal. Após matar a mulher, Edney pegou um veículo que estava estacionado do outro lado da rua e fugiu. Ele foi preso em flagrante no mesmo dia, em Araguaçu, no Tocantins, quando tentava escapar. Um sobrinho do homem foi detido por suspeita de tentar ajudar o tio na fuga — o sobrinho não teve a identidade revelada.