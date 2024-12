Crimes contra honra dependem de ordem judicial para remoção, afirma Barroso

No caso de ofensas e crimes contra a honra, Barroso propôs que a remoção só possa ser feita após ordem judicial para proteger a liberdade de expressão. Ou seja, para esses casos, o artigo 19 deve prevalecer, segundo o ministro. "Se prevalecer esse entendimento (dos relatores), se alguém disser que o governador é burro, ele pode pedir por notificação privada a remoção do conteúdo, e não me parece bem que seja assim", destacou.

Outra diferença do voto de Barroso em relação aos relatores é no caso do monitoramento ativo. Toffoli e Fux defenderam que as plataformas devem agir por conta própria, sem provocação dos usuários ou da Justiça, para remover determinados conteúdos com maior gravidade. No lugar dessa regra, Barroso propôs que as plataformas tenham o dever de cuidado e sejam responsabilizadas apenas por falhas sistêmicas na moderação.