PM apura 'possível erro' em fuga de motorista após acidente com Porsche

A Polícia Militar de São Paulo vai averiguar um "possível erro operacional" que causou fuga de motorista de Porsche após acidente que acabou com um homem morto na zona leste da capital.

O que aconteceu

Homem de 24 anos dirigia veículo avaliado em R$ 1 milhão. Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, estava no volante de um Porsche 911 Carrera ano 2023. O carro dirigido por ele bateu na traseira de um Renault Sandero dirigido por Ornaldo da Silva Viana, que morreu após ser socorrido.

Mãe de suspeito alegou que o levaria a hospital. Ela disse que levaria Fernando a uma unidade de saúde particular no bairro Vila Nova Conceição, a 14 quilômetros do local do acidente, para tratar "um leve ferimento na boca". A informação consta em boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil.