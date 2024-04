MP apura possível omissão da prefeitura em atropelamento de fiéis em PE

O Ministério Público de Pernambuco instaurou inquérito para apurar possível omissão da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes no atropelamento envolvendo um micro-ônibus no domingo (31). Pelo menos cinco fiéis que participavam de uma procissão morreram no incidente.

O que aconteceu

O inquérito foi instaurado na segunda-feira (1º). O objetivo é apurar eventual omissão do município, já que a prefeitura é responsável pela gestão do sistema de transporte complementar.

A Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade tem 15 dias para prestar esclarecimentos ao Ministério Público.