Micro-ônibus atropela grupo em procissão e deixa ao menos 4 mortos em PE

Governo do estado de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Plantão de Prazeres. "A identificação e localização do motorista é prioridade para a Polícia Civil de Pernambuco. O micro-ônibus integra o transporte complementar da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que concede a permissão", disse o governo, em nota.

A Arquidiocese de Olinda e Recife emitiu nota oficial sobre o acidente. "É com pesar que recebemos a notícia do grave acidente envolvendo um micro-ônibus e vários fiéis da nossa Paróquia do Perpétuo Socorro em Marcos Freire que estavam participando de uma procissão por ocasião da Páscoa, no dia de hoje (31)", diz nota publica nas redes sociais.