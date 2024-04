Matadores do Comando Vermelho: quem são os fugitivos de Mossoró

Deibson Cabral Nascimento, 33, e Rogério da Silva Mendonça, 35, que escaparam do presídio federal de Mossoró (RN), na primeira fuga do país em uma unidade de segurança máxima, são acusados de participar de uma rebelião que deixou cinco presos mortos em uma unidade prisional do Acre, em 2023. Apontados como 'matadores' do Comando Vermelho, eles foram recapturados hoje, após 50 dias de fuga, no Pará.

Rogério da Silva Mendonça (esq) e Deibson Cabral Nascimento (dir) foram recapturados pela PRF Imagem: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

'Matadores do CV'

Fugitivos de presídio de Mossoró são "matadores do CV". Fontes nas forças de segurança ouvidas pelo UOL indicam que Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, os fugitivos da penitenciária federal acusados de participação no motim, são conhecidos por serem encarregados de assassinatos no "tribunal do crime" do Comando Vermelho do Acre.