Lewandowski: Fugitivos voltarão para prisão de Mossoró com inspeção diária

Os dois foram encontrados com "escolta" e portavam um fuzil, mas não ofereceram resistência. "Houve inicialmente um esboço de uma reação, com um fuzil apontado para nossos policiais, mas, frente à ação das nossas equipes, um grupo tático preparado, permitiu que a ação fosse sem uma reação", afirmou Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal.

Não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos. Seja por parte da polícia, dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho de pura inteligência.

Ricardo Lewandowski, sobre a captura dos presos

Segundo o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, não só a unidade de Mossoró como as outras quatro prisões federais passaram por reformas desde a fuga. "Trocamos o sistema de iluminação e 10 mil câmeras foram adquiridas", afirmou o secretário. "O sistema penitenciário federal não é mais o mesmo desde a data [da fuga]."

O ministro da Justiça também disse que os dois homens planejavam fugir para o exterior. Ele disse não saber, no entanto, para que país eles iriam. O Pará, onde foram encontrados, faz fronteira com Guiana e Suriname.

Lewandowski explicou que os fugitivos foram localizados após a operação trocar de estratégia. "A mudança da estratégia consistiu em sairmos da busca física, por assim dizer, e trabalhar na parte da inteligência, sobretudo a parte do inquérito aberto pela PF de Mossoró."

O ministro da Justiça negou que tenha sofrido pressão do Planalto. "É claro que a interlocução com o Palácio do Planalto e com outras autoridades, inclusive com o Congresso Nacional, é sempre bem-vinda. Recebi um telefonema do presidente Lula nos dando os parabéns. Ele está, obviamente, muito satisfeito não pelo sucesso do ministro, mas pelo sucesso do Estado brasileiro".