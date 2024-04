Cães que atacaram escritora certamente estavam com fome, diz especialista

Os cães da raça pit têm tendência de pular alto. O dono sabendo disso, se houve outros ataques, ele deveria mantê-los numa área mais isolada. Tem que ver o histórico do cachorro também: se tem problema genético, problema físico, está com alguma dor e não necessariamente com fome, ele vai ser reativo. Wagner Brandão, comportamentalista animal

O comportamentalista acrescentou que a decisão de sacrificar um animal leva em conta vários fatores.

Para sacrificar um animal tem todo um histórico, como se aquele animal atacou diversas pessoas diversas vezes. É possível reabilitar esse animal ou não? Ele precisa passar por um comportamentalista animal que vai avaliar e ver se tem solução ou se é preciso sacrificar. Normalmente, a gente não sacrifica, tem a ver com o habitat, onde ele mora, tem a ver com a família, como ela tratava aquele animal. Tem todo um contexto que precisa ser verificado. Wagner Brandão, comportamentalista animal

Wagner Brandão dá dicas do melhor comportamento a adotar caso alguém seja surpreendido por um animal.

Se você correr vira uma presa. Normalmente, pra maioria dos animais, ainda mais o cachorro, com extinto de caça, vira uma presa. O ideal é ficar parado e não encarar o cachorro. Quando você encara o cachorro você está dizendo 'mando em você' e, então, você o está desafiando. Não é o cachorro que é violento, é como ele é tratado. Já tive caso de um labrador, [raça] que não tem histórico de ser violento, que era maltratado pelos tutores e atacou gente na rua. Wagner Brandão, comportamentalista animal