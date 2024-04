Fiscais do trabalho interditam setor de Congonhas por risco de acidentes

Auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego interditaram uma área do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, depois de constatarem risco de acidentes e mortes no local.

O que aconteceu

Os auditores interditaram o setor de circulação de trabalhadores envolvidos na limpeza, movimentação de bagagens e abastecimento de aeronaves do pátio do aeroporto. Fiscalização ocorreu na última quinta (4).

"Condições encontradas exigem ação firme da fiscalização", afirmam os auditores que participaram da inspeção. "O passeio do pátio de Congonhas, objeto da interdição, é um importante eixo de trânsito de pessoas que trabalham no aeroporto", afirmaram em nota divulgada pelo Sinait (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho).