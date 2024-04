Piscina é colocada em hospital no MS para batizar paciente terminal

A Santa Casa de Campo Grande realizou um evento diferente e inusitado por conta de uma piscina colocada dentro do hospital. Um paciente de 79 anos, enfrentando problemas cardíacos e sob cuidados paliativos, teve seu desejo de ser batizado atendido em uma cerimônia que reuniu médicos, familiares e membros da igreja, no dia 4.

O que aconteceu

A iniciativa do batismo partiu do médico assistente do paciente, Matheus Passos. A cerimônia contou com o apoio e mobilização de várias áreas e profissionais do hospital. Um dos desafios enfrentados foi adaptar o ambiente hospitalar para a cerimônia religiosa, o que incluiu a instalação de uma piscina dentro do quarto do paciente para a realização do batismo.

A médica paliativista e coordenadora da Linha de Cuidados Especiais, Reabilitação e Medicina Hospitalar, Fernanda Romeiro, explicou a importância desse momento para o paciente e sua família. "Estou com um paciente internado, está evoluindo para a terminalidade. O desejo dele e da família era que ele fosse batizado. A gente não iria conseguir realizar o batismo porque não era possível realizar adaptação para o contexto em que o paciente está inserido", relatou no seu perfil no Instagram.