'Descobri que fui trocada na maternidade e hoje tenho mais de 20 irmãos'

Nós ficamos tão próximas que hoje nos consideramos irmãs também. Mas, para as nossas mães, não foi fácil. Como a gente morava na mesma cidade, a gente sempre se visitada e estávamos por perto, convivendo com as duas famílias.

Quando a gente tinha 12 anos, foi feita uma audiência para escolhermos com quem queríamos ficar - tanto eu quanto a Ângela resolvemos ficar com nossas famílias de criação, e nossas mães concordaram com a gente.

'Uma família só'

Hoje, moro em Curitiba, mas sempre que estou em Cascavel visito minhas duas mães. No final do ano, passo um dia no Natal em uma casa e um dia na outra. Temos uma ótima relação. Somando as duas famílias, tenho mais de 20 irmãos — sobrinhos já perdi a conta.

Depois da descoberta, a gente manteve tudo igual. Tudo ficou como era antes: minha mãe de criação que continuou me educando e me mantendo financeiramente. Com a Ângela foi a mesma coisa. Não mudamos nem o documento. A gente só criou laços e se tornou uma família só."