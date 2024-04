'Pífio': o que ministros disseram sobre poder moderador das Forças Armadas

A autoridade suprema do Presidente da República" à qual as Forças Armadas estão vinculadas está sempre sujeita aos limites impostos pela Constituição da República. Sublinho: as Forças Armadas são instituições permanentes de Estado e não podem agir contra a Constituição ou contra os Poderes constituídos. Cristiano Zanin, ministro do STF

A ministra Cármen Lúcia fez duas observações em seu voto: que as Forças Armadas constituem instituição permanente e regular, e que suas atribuições são específicas. Para ela, a atuação dos integrantes das Forças Armadas não podem agir em desrespeito ao sistema democrático de direito. "Qualquer irregularidade, quer dizer, atuação fora da regularidade constitucional democrática é ilícita."

Não são admissíveis invencionices institucionais. Cármen Lúcia, ministra do STF

O ministro Alexandre de Moraes avaliou o entendimento de que as forças armadas teriam papel moderador como "pífio", "absurdo" e "antidemocrático". Em seu voto ele ainda afirmou que "se trata de uma interpretação golpista."

O último magistrado a votar foi Dias Toffoli, que avaliou que a interpretação "parte de uma leitura equivocada do artigo 142".

Dias Toffoli ainda afirmou que dentro das Forças Armadas já existe o entendimento de que esse "papel moderador" não existe. Em seu voto por escrito, defendeu a extrema importância da divulgação desse entendimento dentro dos colégios militares, ainda na formação.