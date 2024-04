Mãe e padrasto de menina que morreu após ser agredida são denunciados em SC

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) denunciou a mãe e o padrasto da menina Isabelly de Freitas, de 3 anos, que morreu após ser agredida com golpes por todo o corpo, em Indaial (SC). O órgão também solicitou que a dupla seja levada a júri popular.

O que aconteceu

Casal foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado. As qualificadoras adicionadas pela promotoria contra Daniela Sehnen Blum e Marcelo Luciano Gomes foram: por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, com agravante de o crime ter sido cometido contra menor de 14 anos (Lei Henry Borel). Eles também responderão por ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime. Após ser preso, o casal confessou o crime.

Denúncia foi oferecida no dia 8 de abril, mas só foi divulgada nesta quinta-feira (11). A denúncia foi encaminhada para a Justiça, que deverá determinar se aceita ou não — se for aceita pela Justiça, o casal vira réu pelos crimes. A reportagem tenta contato com o Judiciário para saber se a denúncia foi analisada.