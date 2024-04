Caberia indenização, diz ministro do STJ sobre casa invadida por policiais

O Estado tem a responsabilidade de indenizar a família que teve a casa invadida por policiais, segundo avaliação do ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça). O caso aconteceu na quinta-feira (11), em Aparecida de Goiânia (GO).

O que disse o ministro

Comprovada a conduta irregular, "caberia indenização". Em entrevista à GloboNews, Rogério Schietti Cruz reforçou que o estado tem a responsabilidade de reparar o prejuízo causado por seus agentes. Ele ponderou, porém, que a prática não é comum. "É muito raro vermos tanto a iniciativa de mover ações contra o Estado, quanto até a própria decisão favorável [à vítima]", disse.

Mas o dever de reparação, sozinho, não inibe ilegalidades. "Algumas vezes, o valor arbitrado [pela Justiça] não chega a ser um valor que iniba as autoridades de procederem de maneira ilegal, como nós temos visto em muitas ocasiões", ressaltou Cruz. "O que se vê atualmente é um desrespeito generalizado aos direitos dos moradores".