Ação em terra Yanomami apreende materiais do garimpo e antenas de Musk

Uma operação das Forças Armadas, PF (Polícia Federal) e órgãos do governo destruiu a infraestrutura do garimpo ilegal mantida na Terra Indígena Yanomami, situada nos estados do Amazonas e Roraima. O balanço, divulgado nesta sexta-feira (12), diz respeito aos dias 4 de março a 10 de abril.

O que aconteceu

A ação foi coordenada pela Casa de Governo, em Boa Vista (RR), montada pelo governo federal para organizar as operações de combate ao garimpo ilegal em terra Yanomami. Segundo o balanço, foram descartados 38,4 mil litros de óleo diesel e 6,6 mil litros de gasolina de aviação, combustíveis que seriam usados pelos criminosos.

Entre as apreensões, estão 24 antenas Starlink. Segundo o governo, o equipamento, que pertence à empresa do bilionário Elon Musk, é utilizado no garimpo ilegal para facilitar a comunicação em locais isolados.