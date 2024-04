PMs que liberaram motorista de Porsche em SP serão ouvidos após sindicância

Os policiais militares que liberaram o motorista do Porsche Fernando Sastre de Andrade Filho depois de um acidente - que deixou um homem morto - serão ouvidos pela Polícia Civil após a conclusão de sindicância interna da Corregedoria da PM. A colisão ocorreu na madrugada de 31 de março, em São Paulo.

O que aconteceu

Os agentes devem ser indiciados por prevaricação, segundo fontes ligadas à investigação. A previsão é de que eles sejam interrogados na próxima semana, em um inquérito aberto apenas para apurar a participação dos PMs no caso, de acordo com solicitação do MP. Cerca de dez pessoas já foram ouvidas na investigação sobre o acidente.

A PM apura possível erro dos agentes por terem deixado o motorista sair do local do acidente. A mãe de Fernando nega fuga e diz que saiu do local do acidente com autorização da PM ao argumentar que levaria filho ao hospital, o que acabou não ocorrendo. Em depoimento, ela disse ter ido antes para casa e que dormiu após tomar um relaxante muscular.