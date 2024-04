DF: Justiça rejeita denúncia contra homem acusado de roubar yorkshire de ex

Para o magistrado, é difícil afirmar de quem era a cadela. Stephane e Josinaldo deram depoimentos diferentes sobre quem seria o tutor do animal. A mulher afirma que o ex teria raptado a cachorra em 10 de dezembro de 2023. Já o homem diz que a cadela foi tirada dele antes, em 10 de agosto, e registrou um boletim de ocorrência na época.

Dano emocional foi descartado, e situação foi vista como "desavença de casal". O juiz argumentou não ser possível garantir que Josinaldo agiu com a finalidade de causar dano emocional a Stephane. Além disso, sua conduta não se enquadraria nas ações deste tipo penal, como ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização ou limitação do direito de ir e vir.

Relembre o caso

Josinaldo foi a Brasília, onde encontrou Cherie com o noivo de Stephane. Ao lado de um amigo, eles abordaram o homem e puxaram a cadela. A defesa de Stephane alega que houve agressão e ameaça. "No calor do momento, eu me desesperei e tomei a guia da Cherie, mas em nenhum momento eu o agredi", disse Josinaldo. O caso aconteceu em 10 de dezembro de 2023.

Após pegarem a cadela, Josinaldo e o amigo viajaram de carro até Belo Horizonte. Lá, os dois embarcaram em um avião com destino à Paraíba. Em João Pessoa, logo após o pouso, foram interceptados pela Polícia Federal e detidos, enquanto Cherie foi mandada de volta para Brasília.

Josinaldo alegou que a ex raptou Cherie primeiro, em agosto de 2023. Ele disse ter deixado a cadela com a cuidadora para ir trabalhar e, logo depois, foi avisado de que Stephane havia buscado Cherie. Josinaldo afirmou que nunca mais conseguiu contato com a ex. Um boletim de ocorrência, ao qual o UOL teve acesso, foi registrado na 46ª Delegacia de Polícia Civil de Caicó (RN) em 10 de agosto.