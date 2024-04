Bolsistas denunciam discriminação por colegas da PUC-SP: 'Quem paga, manda'

O coletivo responsável pela denúncia conta que a página se tornou um espaço de manifestação de racismo e elitismo. As publicações traziam fotos acusando pessoas, em sua maioria, negras. O documento organizado pelo "Coletivo Da Ponte Prá Cá" conta com a assinatura de 24 Centros Acadêmicos e será enviado à Fundação São Paulo, mantenedora da PUC-SP.

Alguns alunos ainda disseram que quem ''sustentava'' a faculdade eram eles, pagando R$ 5 mil de mensalidade. ''Você tem raiva porque você é dura, eu não tenho culpa nenhuma'', dizia outro.

A PUC-SP disse não compactuar com a discriminação de qualquer tipo. A instituição aconselha qualquer um que esteja passando por isso a buscar as autoridades. "Afirmamos que a PUC-SP não tem nenhuma responsabilidade sobre o perfil privado e anônimo do Instagram @spottedpucsp", diz a nota da Universidade.