Suspeito de crimes sexuais, pastor criou cultos 'Vem, Novinha e Tinder'

Sobre as acusações e investigações que estão em curso, o advogado diz que Passamani "nunca teve nem mesmo contato físico com nenhuma delas." Ainda segundo Leandro, "as acusações realizadas são referentes a um suposto diálogo realizado por meio de aplicativo e elas apontam Davi Passamani como sendo o outro interlocutor", conversas essas que são negadas pela defesa.

De acordo com o advogado, cerca de 14 mil pessoas passavam toda semana pela igreja, sendo a maioria mulheres e "com exceção de três, nenhuma delas reclamou algum constrangimento em relação a ele. Não existe nenhuma representação que ele tenha tido contato físico com qualquer mulher que frequentasse aquele local. Ao contrário, tem boa reputação."

Sobre os cultos "Vem, Novinha", "Tinder" e "Open Bar", o advogado de defesa afirma que Passamani não tomava as decisões sozinhas e que teria sido contrário aos nomes adotados. Além disso, conforme relato de Leandro, quem havia criado os títulos para os cultos teria sido o pastor de jovens Áthila Moura.

O UOL conversou com Áthila Moura, que refutou a afirmação do advogado de Passamani e explicou que todas as ações e decisões da igreja, desde sua fundação até o dia 19 de dezembro de 2023, data em que o pastor acusado por crimes sexuais se desligou da liderança da instituição, foram "sempre pautadas na visão e direcionamento do ex-pastor Davi Passamani".