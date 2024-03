Ex-apoiador de Bolsonaro, orou contra Lula: quem é o líder da 'Machonaria'

Natural de Maceió (AL), Anderson disse ter se mudado para Brasília aos 17 anos "fugindo do sofrimento e da fome". Sua relação com o nordeste, no entanto, também já virou motivo de polêmica. No processo que enfrentava contra a pastora Renálida Lima, ele afirmou durante a audiência que o povo nordestino possui baixa educação e que por isso estaria mais vulnerável ao que ele classificou de "estelionato da fé".

Em entrevista ao UOL, Anderson se apresentou enfatizando ser "casado e pai de 4 meninos", entre eles, João, que é autista nível 3 de suporte.

Após o diagnóstico do filho, ele explica que nasceu o que classifica ser o seu principal projeto: a Casa do John John, um lugar destinado ao "cuidado integral com a comunidade autista e especificamente no abandono paterno; quando o marido abandona, a gente intervém com o nosso grupo de homens, pagando aluguel, fazendo compras, comprando medicamento ou qualquer coisa que a comunidade necessite", contou o pastor.

Anderson acredita que ainda "há uma ignorância quanto ao diagnóstico, quando entra a fé é uma ignorância maior, porque vai dizer que é demônio, é espiritual, e não é, porque eu, aos 43 anos, fui diagnosticado autista devido ao diagnóstico do meu filho". O pastor disse ainda que hoje tem o diagnóstico de TDAH.

Esse e os outros projetos sociais encabeçados pelo pastor estão debaixo do seu projeto de maior repercussão e também motivos de muitas polêmicas: a Machonaria, uma "Confraria Nacional de Homens", que segundo Anderson, conta atualmente com a participação de 10 mil homens de várias partes do Brasil e também de outros países. O objetivo? Resgatar a masculinidade bíblica.

Só no ano passado, por intermédio da Machonaria, o pastor arrecadou mais de R$ 626 mil, que de acordo com a sua explicação, foi utilizado para custear mais de 30 projetos sociais.