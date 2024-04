Adolescente atropela grupo de pessoas após briga generalizada no Rio

Um adolescente atropelou um grupo de pessoas após uma briga generalizada durante a madrugada no Rio.

O que aconteceu

A briga aconteceu em frente a uma casa de festa e envolveu um grupo de jovens. Um vídeo que circula nas redes sociais, momentos antes do atropelamento, mostra os garotos batendo um no outro com chutes e murros.

Um deles, menor de idade, passa com o carro em alta velocidade atropelando os demais. As pessoas que estavam no meio da rua Boiacá, no bairro Bento Ribeiro, foram atingidas.