PM que sumiu no Guarujá é de família de policiais; pai faz apelo em áudio

O carro do PM, um Corolla de cor prata, foi encontrado ontem de manhã na rodovia Conego Domenico Rangoni, no Guarujá. O veículo estava aberto, com as chaves no porta-malas e sem o estepe. O celular dele está desligado, segundo a PM. O caso mobilizou a corporação, que faz buscas no Guarujá para encontrar o soldado.

O soldado Luca Romano Angerami mora no litoral de São Paulo, mas trabalha em um batalhão na capital paulista. Ele teria ingressado na corporação há dois anos.

Ele [meu filho] estava curtindo aí no Guarujá (...). Acharam o carro dele aí (...). Estou desesperado, nunca senti um negócio desse. Pelo amor de Deus, rapaziada, por favor... Achem meu filho.

Renzo Angerami, pai do PM Luca, que está desaparecido

PM foi baleado e jogado em rio, diz suspeito preso à polícia

PM faz buscas para localizar soldado desaparecido na Baixada Santista Imagem: Polícia Militar de São Paulo

O PM foi baleado e jogado em um rio em São Vicente com as pernas amarradas, de acordo com um suspeito preso. Em boletim de ocorrência ao qual o UOL teve acesso, Edivaldo Aragão, 36, admitiu participação no crime. Ele foi freso em flagrante por suspeita de envolvimento nos crimes de homicídio, sequestro, roubo e tráfico de drogas.