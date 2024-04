PM que sumiu no litoral de SP foi baleado e jogado em rio, diz homem preso

O homem preso disse que vítima foi rendida no Guarujá, baleada e levada no próprio carro até um rio em São Vicente — onde o corpo foi jogado. Ele relatou ainda que o agente foi morto após os criminosos descobriram que ele era PM. A arma e a carteira do soldado foram levadas. A reportagem tenta localizar a defesa de Aragão.

O carro do PM, um Corolla de cor prata, foi encontrado ontem de manhã na rodovia Conego Domenico Rangoni, no Guarujá. O veículo estava aberto, com as chaves no porta-malas e sem o estepe. O celular dele está desligado, segundo a PM.

O PM foi rendido e levado para São Vicente. Depois, foi morto com a arma dele. As pernas do policial foram amarradas com uma pedra para arremessá-lo de cima da ponte do Mar Pequeno.

Depoimento de suspeito preso

O que se sabe sobre o PM desaparecido

O soldado Luca Romano Angerami mora no litoral de São Paulo, mas trabalha em um batalhão na capital paulista. Ele teria ingressado na corporação há dois anos.

A assessoria de imprensa da PM confirmou a ação e o desaparecimento. "A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um policial militar. O caso está sendo registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Polícia de Guarujá. Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial", diz a pasta.