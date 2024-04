Teto de mercado desaba e deixa ao menos 11 feridos em Diadema (SP)

Vídeo mostra mercado destruído. Nas redes sociais, um morador postou uma gravação do local e afirmou que há pessoas sob os escombros. Segundo o morador, há feridos do lado de fora do mercado também.

O teto caiu por volta das 16h. O acidente aconteceu no mercado Vencedor, que fica na Avenida Casa Grande, 230, em Diadema.

O UOL tenta localizar e contatar os representantes do estabelecimento. O espaço fica aberto.