Criminosos cercam piloto na Faria Lima e roubam moto de luxo

No vídeo, gravado por um motorista que estava alguns veículos atrás do motociclista, é possível ver que ele para no sinal vermelho e, então, é abordado pelos criminosos.

Um deles desce da garupa da motocicleta e aponta uma arma para ele, que deixa o veículo e corre para a calçada. O criminoso assume a moto de luxo roubada e eles aceleram. Enquanto isso, os motoristas que estavam na via buzinam.