Filho é suspeito de matar a mãe em MS e alegar suicídio para encobrir crime

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul indiciou um jovem de 24 anos por suspeita de matar a própria mãe e alegar que ela havia se suicidado para encobrir o crime.

O que aconteceu

A psicóloga Simone Nascimento, 46, morreu em 7 de abril, na cidade de Três Lagoas. Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, após o crime, Matheus Nascimento, filho de Simone, teria dirigido com o cadáver da mãe dentro do carro até Andradina, no interior de São Paulo. Em seguida, levou a vítima para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e alegou que ela havia se jogado do veículo, em uma suposta tentativa de suicídio.

Testemunhas rebateram o relato feito pelo filho. De acordo com a investigação, pessoas disseram ter presenciado uma discussão entre Matheus e Simone ainda no rancho em Três Lagoas, onde eles estavam antes da morte da psicóloga. Na ocasião, o suspeito, que é usuário de drogas, estaria "bastante alterado", segundo a delegada Letícia Mobis.